تشكيلة الزعيم الإجبارية لـ مباراة الهلال وشباب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للزعيم، عن تشكيلة فريقه لـ مباراة الهلال ضد شباب أهلي دبي الإماراتي، التي تنطلق اليوم الأربعاء بالجولة السادسة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا 2020.

تشكيلة الزعيم لـ مباراة الهلال ضد شباب أهلي دبي:

وجاءت تشكيلة الزعيم مكونة من: “عبدالله المعيوف، أمير كردي، جانج هيون سو، وليد الأحمد، مدالله العليان، منصور البيشي، أندري كاريلو، هتان باهبري، تركي المطيري”.

أما قائمة الاحتياطيين للزعيم فجاءت مكونة من: “عبدالله البيشي حارس مرمى، أحمد آل جبيع حارس مرمى”.

وتحدث المدرب الروماني رازفان لوشيسكو قبل المباراة قائلًا: “الاستمرار بهذا الوضع غير ممكن، خصوصًا وأن الأزرق هو حامل اللقب، لا أعرف سبب هذا الضغط، سيُخاض النهائي في ديسمبر وهناك وقت كافٍ”.

وأضاف: “لقد قاتلنا، وتجاوزنا الظروف، وفزنا في مباريات صعبة، الآن حان الوقت بأن يتم إعادة جدولة المباريات القادمة من الاتحاد الآسيوي”.

وواصل مدرب الهلال غاضبًا: “يجب أن يراعوا الجميع ويحترموا فريقنا فنحن نريد الحفاظ على لقبنا”.

طلب لوشيكو من الاتحاد الآسيوي قبل مباراة الهلال وشباب الأهلي:

وتابع لوشيسكو:“أطلب من الاتحاد الآسيوي تأجيل الدور القادم، ولدي حاليًّا 9 لاعبين و 3 حراس مرمى، أخبروني ماذا أفعل ؟”.

ويستعد الأزرق لمواجهة نادي شباب أهلي دبي الإماراتي بالجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

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