تشكيلة النصر ضد التعاون

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، عن تشكيلة فريقه لمباراة النصر ضد التعاون التي تُقام اليوم الأحد بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

تشكيلة العالمي لـ مباراة النصر ضد التعاون

وجاءت تشكيلة النصر مكونة من: “برادلي جونز، سلطان الغنام، مايكون، عبدالله مادو، عوض خميس، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، عبدالرزاق حمدالله”.

أما القائمة الاحتياطية لـ النصر فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، عبدالإله العمري، أيمن يحيى، عبدالفتاح آدم، عبدالرحمن العبيد، أسامة الخلف، عبدالعزيز الدوسري، عبدالرحمن الدوسري، مختار علي، فراس البريكان”.

وستُقام المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

وكان النصر، ضمن تأهله إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على فريق سباهان أصفهان الإيراني بثنائية دون رد بالجولة الرابعة من دور المجموعات، أما التعاون فكان تأهل في الجولة السادسة بعد فوزه على نادي الدحيل القطري بهدف دون رد سجله اللاعب ميتشيل ديوك لاعب سكري القصيم.

العالمي هزم التعاون في لقاء كأس السوبر

يذكر أن مباراة النصر ضد التعاون التي أُقيمت في كأس السوبر السعودي في الرابع من يناير الماضي انتهت بفوز النصر بالبطولة، حيث أُقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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