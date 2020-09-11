تصرف إدارة الهلال قد يُقرب سلمان الفرج من النصر

المواطن - محمد سمعه

لا يزال مصير اللاعب سلمان الفرج مع الهلال يُثير فضول وترقب الكثير من مشجعي أزرق العاصمة، وذلك بعدما تأخرت إدارة الهلال في التفاوض معه لتجديد عقده.

سلمان الفرج يكشف حقيقة اقترابه من التجديد للزعيم:

وكان الفرج ذكر خلال تصريحات صحافية أنه حتى الآن لم يدخل في أي مفاوضات مع إدارة الهلال لتجديد العقد، نافيًا كل ما تردد بالفترة الأخيرة حول اقترابه من التجديد.

يذكر أن الفرج كان ظهر مع ياسر القحطاني نجم الهلال السابق في مقطع فيديو، ورفض من خلاله إصدار أي تأكيدات على بقائه مع الهلال، مما أثار الجدل مؤخرًا حول إمكانية انضمامه لنادي النصر الذي أغراه بإعطائه شارة القيادة، وراتب سنوي قدره 10 ملايين ريال.

وكان ياسر القحطاني سأل الفرج قائلًا له: “دايم إن شاء الله معنا ؟”، ليرد الفرج: “قول إن شاء الله وما عليك”.

وتحدث الفرج لـ”القناة الرياضية السعودية” قائلًا بعد تتويج الهلال بلقب الدوري: “الحمد لله على تحقيق ثاني بطولة في موسم واحد، بالفعل هذا الموسم استثنائي، ولكن الشيء الأهم هو أن جمهور الأزرق متواجد معنا بقلبه، وبإذن الله القادم سيكون أفضل وسنحقق مزيدًا من الإنجازات”.

تعليق الفرج بعد التتويج بالدوري:

وأضاف سلمان الفرج: ” أنا لاعب أحب الاستمتاع بلعب كرة القدم، وأكون حارًّا مع فريقي لتحفيزهم ولكن ليس حارًّا مع المنافسين، وأنا سعيد بما حققناه ولا نزال نريد المزيد”.

وعرضت “القناة الرياضية السعودية” صورًا ومقاطع فيديو من تتويج الزعيم بلقب الدوري رقم 16 في تاريخه، وذلك بعد أن حصد النقطة رقم 72 عقب فوزه على الليث.

ونجح الفريق الأزرق في الفوز بلقبين وهو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث حصد دوري أبطال آسيا ثم حصد لقب الدوري السعودي.







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