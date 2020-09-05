تصرف غير متوقع لـ أصالة على إنستجرام!

المواطن - متابعة

أقدمت الفنانة السورية أصالة نصري على تصرف غير متوقع على حسابها بموقع إنستجرام، بعد أن حذفت كل منشوراتها بدون توضيح.

وكانت أصالة طرحت في شهر يونيو، أغنية “جيتني مكسور”، باللهجة الخليجية.

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت في شهر يناير انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عامًا.

وشاركت أصالة صورة مع العريان عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، علقت عليها قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي آدم وعلي”.







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