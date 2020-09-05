تصريح طارق كيال يكشف وجهة بلايلي القادمة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الجزائري يوسف بلايلي نجم أهلي جدة، قريبًا من مغادرة الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد عجزه عن تقديم المستوى الفني المطلوب منه مع الراقي منذ الانضمام له في صيف 2019.

بلايلي لاعب غير ملتزم

وكان طارق كيال المشرف العام على كرة القدم بالراقي، أكد لـ برنامج “الدوري مع وليد” على أن اللاعب الجزائري غير جاد ولا يتمتع بالاحترافية الكاملة للعب مع الفريق، كما أشار إلى أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش لا يريده في الفريق بسبب عدم التزامه.

ولهذا فإن يوسف بلايلي بات قريبًا من مغادرة أهلي جدة، والانضمام لنادي غلطة سراي التركي وفقًا لـ “إرم نيوز”، كما يرحب اللاعب الجزائري بخوض تجربة الاحتراف في الدوري التركي للابتعاد عن الضغوطات النفسية التي عاشها في الراقي.

أزمات عديدة مرّ بها أهلي جدة في الموسم الحالي

ومر النادي الأهلي بأزمات عديدة بالفترة الأخيرة، كان أخرها الخسارة من نادي أبها أمس الجمعة في الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن الراقي أصبح مهدد بفقدان المركز الثالث لمصلحة فريق الرائد في حال خسر الراقي في الجولة الثلاثين، وفاز نادي الرائد.

وكان اللاعب الجزائري انضم لـ أهلي جدة، قادمًا من فريق الترجي الرياضي التونسي في أغسطس 2019، كما نجح في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين مع فريق الذهب والدم.

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