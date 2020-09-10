تعليق البكيري الناري على تمنيات مدير النصر السابق بهبوط الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

رد الإعلامي الرياضي محمد البكيري ردًا ناريًا اليوم الخميس على تغريدة سابقة كان سالم العثمان مدير الكرة السابق في النصر، كتبها وتمنى من خلالها هبوط الاتحاد لـ دوري الدرجة الأولى.

وبعد فوز العميد على نادي العدالة في الجولة الـ30 والأخيرة أمس الأربعاء كتب البكيري اليوم في “تويتر” : ” قُضي الأمر، دون ما تطوله أرنبة أنف أمثالك من الحاقدين”.

سالم العثمان يستفز جماهير الاتحاد

وكان سالم العثمان استفز جماهير العميد يوم 9 أغسطس الماضي حيث كتب عبر حسابه في “تويتر” : “إلى الهبوط والحافظ الله”.

وخلال مباراة العدالة، نجح العميد في سجل الهدف الأول عبر فهد المولد بالدقيقة الحادية عشرة، ثم أضاف الإيفواري ويلفريد بوني الهدف الثاني للعميد بالدقيقة التاسعة والعشرين.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة كثيرًا حتى فاز العميد بثنائية نظيفة.

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 35 نقطة بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد العدالة عند 21 نقطة.

يذكر أن جمهور الاتحاد كان توجه بالدعاء وتمنى بقاء العميد في بطولة دوري المحترفين، وذلك قبل انطلاق مباراة العدالة.

الاتحاد سيستغنى عن 3 لاعبين

ويستعد العميد للاستغناء عن 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم “محمد الثاني، عبدالرحمن العبود، عمار الدحيم”.

يذكر أن أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة العميد كان وعد بتصحيح مسار الفريق وتغيير بيئة العمل له بدءًا من الموسم الجديد 2020/2021.

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