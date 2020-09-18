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تعليق رئيس النصر بعد التأهل في دوري أبطال آسيا
العالمي هزم سباهان الإيراني بثنائية

تعليق رئيس النصر بعد التأهل في دوري أبطال آسيا

2020/09/18
الساعة 11:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تعليق رئيس النصر بعد التأهل في دوري أبطال آسيا صفوان السويكت
المواطن - محمد سمعه
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1 النصر يُبدع ويتأهل بثنائية مادو وحمدالله:
2 العالمي يصعد للصدارة بجدارة:

وجّه صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، التهنئة لجماهير العالمي، وذلك بعد التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد الفوز اليوم الجمعة على حساب سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 2/ 0 في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وكتب السويكت عبر حسابه الرسمي في “تويتر” منذ قليل: “نبارك لنجومنا ولجمهور الشمس تخطي دور المجموعات والتوفيق حليفنا إن شاء الله”.

النصر يُبدع ويتأهل بثنائية مادو وحمدالله:

وتمكن المدافع عبدالله مادو من إحراز الهدف الأول لـ النصر بالدقيقة الثانية والثلاثين، بعد تمريرة من النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وعاد حمدالله وأضاف الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الأربعين بطريقة جميلة في شباك حارس سباهان أصفهان.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العالمي بثنائية نظيفة.

مباراة النصر ضد سباهان
مارتينيز في المباراة

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة، حيث نجح العالمي في الحفاظ على تقدمه ليفوز بثنائية بيضاء.

وجاء تشكيل العالمي مكونًا من: “برادلي جونز في حراسة المرمى، العبيد ومادو ومايكون والغنام في خط الدفاع، الصليهم وخالد والخيبري في خط الوسط، عبدالرزاق حمدالله وبيتي مارتينيز وعبدالفتاح عسيري بخط الهجوم”.

أما القائمة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “عبدالإله العمري، نواف العقيدي، علي لاجامي، عبدالرحمن الدوسري، مختار علي، عبدالعزيز الدوسري، أيمن يحيى، عوض خميس، فراس البريكان، عبدالفتاح آدم”.

العالمي يصعد للصدارة بجدارة:

وقبل إقامة مباراة النصر ضد سباهان أصفهان، كان السد القطري فاز على العين الإماراتي برباعية دون رد، ليودع العين بطولة دوري أبطال آسيا بعد الخسارة من فريق السد.

وأصبح رصيد العالمي بعد الفوز عشر نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، وبفارق نقطتين عن نادي السد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فريق سباهان عند ثلاث نقاط بالمركز الثالث.


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