تفاصيل اجتماع المسحل مع المشاركين في برنامج “أي – جول”

المواطن - مروة نبيل

استقبل ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، المشاركين في برنامج “أي – جول”، التابع للاتحاد الآسيوي للعبة.

المسحل يستقبل المشاركين

وأشار موقع الاتحاد السعودي الرسمي إلى أن المسحل استقبل بالأمس في مقر الاتحاد بالرياض ماجد خليفة “17 عامًا” ولينا أيمن “17 عامًا” بعد ختام مشاركتهما في برنامج “أي – جول” بحضور رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر وعضو مجلس إدارة الاتحاد أضواء العريفي.

وتم خلال الاستقبال تسليمهما شهادة المشاركة في البرنامج وقميص المنتخب الوطني تقديرًا لمشاركتهما الفاعلة والتمثيل الوطني المتميز، كما أشاد المسحل بما قدماه خلال البرنامج وتمثيلهما الوطن بصورة مشرفة كسفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب.

المسؤولية الاجتماعية تُشارك في البرنامج الآسيوي

وكانت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي رشّحت ماجد خليفة ولينا أيمن للمشاركة في برنامج “أي – جول” والذي يهدف إلى إيجاد سفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب بالدول الأعضاء الـ 12 في منطقة غرب آسيا.

تكوين كوادر شابة

وسبق أن صرح نزيه النصر: “المشاركة في هذا البرنامج تؤكد حرص الاتحاد على تكوين كوادر شابة من شأنها تمثيل الوطن بصورة مشرفة، وكذلك مواكبة كل صور التطوير التي تشهدها كرة القدم الآسيوية”.

وتابع: “الترشيح للمشاركة بالبرنامج جاء بناء على الشروط التي وضعها الاتحاد الآسيوي، من بينها أن يكون الشاب المرشح من مواليد شهر مايو في الفترة من 2003 ـ 2004 إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، وسبق له المشاركة مع المنتخب الوطني واجتياز المقابلة الشخصية من إدارة البرنامج في الاتحاد الآسيوي”.







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