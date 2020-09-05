تفاصيل عقد لويس سواريز مع يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن تفاصيل عقد الأوروغوياني لويس سواريز مع نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد أن أبدى رغبته بمغادرة برشلونة الإسباني صيف العام الجاري.

راتب كبير لـ لويس سواريز من يوفنتوس:

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن سواريز سينضم لنادي يوفنتوس لمدة موسمين، وسيحصل على راتب سنوي من اليوفي قدره 10 ملايين يورو بالموسم الواحد.

ويعمل سواريز خلال الفترة المقبلة على تعلم اللغة الإيطالية والحصول على جنسية إيطاليا عن تقديم الأوراق الرسمية كون زوجته إيطالية الأصل.

وفي وقت سابق، وجه سواريز مهاجم نادي برشلونة، رسالة غامضة إلى إدارة النادي الكتالوني، وذلك بعد تردد أنباء عن اقترابه من مغادرة البلوجرانا والانتقال لـ يوفنتوس الإيطالي.

رسالة من سواريز لإدارة برشلونة:

وكتب سواريز رسالة عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: “لن أبتعد أبدًا عن شيء، لطالما أحببته وأردته”.

وتأتي هذه الرسالة ردًّا على حديث المدرب الهولندي رونالد كومان مع المهاجم الأوروغوياني، حيث أخبره أنه لن يكون ضمن مخططاته بالموسم المقبل.

وأصبح من المتوقع رحيل سواريز عن نادي برشلونة؛ وذلك بسبب الأداء الكارثي الذي قُدم من النادي الكتالوني في موسم 2019/ 2020، حيث خرج البارشا من كل البطولات التي شارك فيها ولم يفز بأي بطولة.

وسيرحل سواريز عن برشلونة بعد 6 سنوات، قضاها في النادي ونجح خلالها في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.

وشارك لويس سواريز مع منتخب أوروغواي في مونديال 2018 بـ روسيا، وفي كأس كوبا أمريكا عام 2019 التي أُقيمت في البرازيل.

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