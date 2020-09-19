توضيح سعود كريري حول انتشار كورونا بـ الهلال بسبب حفل التتويج بالدوري

المواطن - محمد سمعه

وضح سعود كريري، مدير الكرة بـ الهلال، حقيقة ما تردد عن أن إصابات نجوم الأزرق بفيروس كورونا جاءت نتيجة حضورهم حفل التتويج بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي كان مقامًا في السابع من سبتمبر الجاري.

كريري يكشف الكواليس وراء إصابات لاعبي الهلال:

وقال كريري في فيديو نشره عبر حسابه في Snap Chat : “أحببت توضيح أمر بخصوص تعليق البعض عن أن احتفال لاعبي الأزرق في حفل صغير بالتتويج بالدوري هو السبب وراء انتشار كورونا، الحفل كان في يوم 7 سبتمبر وفي يوم 8 دخلنا المعسكر وأجرينا فحصًا كاملًا على جميع أفراد البعثة المسافرين إلى قطر، وجاءت نتائجهم سلبية ولم يصابوا بكورونا”.

وأضاف كريري في مقطع الفيديو: “الجميع في الهلال كان في إجازة يوم 10 سبتمبر ثم سافرنا إلى الدوحة يوم الجمعة 11 سبتمبر وعند إجراء الفحص في مطار الدوحة، تبين إصابتنا بفيروس كورونا، أريد أن أقول لكم لا أحد يعلم من أين جاء الفيروس؛ لأن الجميع كان سلبي النتيجة في الفحص الذي قبله، نحن أحرص على أنفسنا لأننا لدينا أطفالنا وعائلتنا وبالطبع فيهم كبار بالسن، أمورنا طيبة والموجودين في الفريق حاليًّا فيهم الخير والبركة وأقول لكم لا تقلقوا على فريقكم ولا تنسونا من دعواتكم”.

إصابة 12 نجمًا من الزعيم بالفيروس:

وارتفع عدد المصابين بين نجوم الهلال بفيروس إلى 12 لاعبًا وهم: “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري، نواف العابد، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، نواف الغامدي، عبدالله الجدعاني، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو”.

كما أُصيب كل من سعود كريري مدير الكرة في الأزرق والطبيب نيري أخصائي العلاج الطبيعي.

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