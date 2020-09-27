توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن طلب ضم مدد الاشتراك

المواطن - الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، أن طلب ضم مدد الاشتراك يعتبر حق اختياري للمشترك فله طلب الضم من عدمه.

وأوضحت المؤسسة، شروط ضم مدد الاشتراك، والتي تتمثل فيما يلي:

– أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

– أن لا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.

– أن لا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

– أن لا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437 هـ؛ فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عامًا.

– أن لا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

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