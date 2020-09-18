توضيح هام من الفيفا حول مصير مونديال الأندية

المواطن - محمد سمعه

كشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حقيقة ما تردد حول إلغاء بطولة مونديال الأندية 2020، المقرر إقامتها في قطر بالعام الحالي.

ويُمثل الكرة السعودية في دوري أبطال آسيا 2020 أربعة أندية وهم “الهلال والتعاون والأهلي والنصر”، حيث إن الفائز منهم بلقب دوري الأبطال سيتأهل مباشرة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ومن خلال تصريحات صحافية أكد رئيس الفيفا على أنه من المتوقع تأجيل بدء مونديال الأندية، حيث ستُقام في أول عام 2021 ولن تُلغى كما تردد.

السر وراء وجود رغبة لتأجيل مونديال الأندية:

وأكد إنفانتينو على أن هذا القرار يأتي من أجل إعطاء الفرصة للاتحادات القارية لإنهاء مسابقاتها التي تعطلت بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وكشف برنامج “الدوري مع وليد” الجمعة الماضية التفاصيل الجديدة عن البطولة، حيث أكد بعد توصل البرنامج مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن بطولة العالم للأندية ستُقام مطلع عام 2021، ولن تُلغى، حيث ستُقام نسختان من البطولة بعام 2021.

الاتحاد الآسيوي يرد على مزاعم إخباره للأندية بإلغاء البطولة:

يذكر أن صحيفة “الشرق الأوسط كانت قالت: إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبلغ جميع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، أن مونديال الأندية تم إلغاؤها هذا العام، ليخرج الماليزي ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لينفي ما تردد حول إلغاء البطولة.

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