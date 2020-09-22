تيك توك للكمبيوتر

دائمًا يتساءل الكثيرون عن خطوات تحميل تيك توك للكمبيوتر ويندوز حيث اشتهر هذا البرنامج بشكل كبير جدًا في العالم، كما أنه يعد من الشبكات الاجتماعية التي أقبل عليها ملايين المستخدمين.

طريقة تنزيل برنامج tik tok للكمبيوتر ويندوز 7، 8، 10

بعد أن انتشر برنامج التيك توك أصبح الكثير من المستخدمين يقومون بالبحث عن نسخة لتشغيله على الكمبيوتر، ولكن الشركة المنتجة لم تقوم بإصدار نسخة رسمية من التيك توك على الكمبيوتر ويندوز.

فلو مللت من استخدام هذا البرنامج على الهاتف، فمن الممكن أن تشاهد مقاطع الفيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وبسبب المميزات الكثيرة التي يتميز بها هذا التطبيق فقد أقبل على استخدامه ملايين المستخدمين من جميع دول العالم.

لذا دائمًا يتساءل الكثيرون عن طريقة تحميل التيك توك للكمبيوتر ويندوز.

طريقة تحميل برنامج tik tok على الكمبيوتر ويندوز 7، 8، 10

لا يتوفر برنامج تيك توك أصلي حتى الآن لنظام التشغيل الويندوز ولكن هناك حل بأن يتم عمل تصميم لبرنامج أصلي حتى يتناسب مع الكمبيوتر ويندوز وحتى تقدر على القيام بتحميل برنامج تيك توك للكمبيوتر.

يجب أن يكون متوفر لديك محاكي أندرويد وسوف يقوم موقع المواطن بتقديم أسهل محاكي للاندرويد والذي تستطيع من خلاله أن تقوم بتحميل تيك توك وتستخدمه بسهولة على جهاز الكمبيوتر سواء كان هذا الجهاز ويندوز 8 أو ويندوز 7 أو ويندوز XP.

ومحاكي الأندرويد FoxPlayer يتناسب مع كل إصدارات ويندوز 7، 8، 10 أو XP، كما أنه سهل للغاية وخفيف في التعامل ولا يؤدي إلى تباطأ الجهاز مثل غيره من المحاكيات الأخرى فقم بتنزيل محاكي الأندرويد من خلال هذا الرابـــــط مباشرة.

ثم قم بتحميله وتثبيته من جوجل بلاي أو عبر هذا الرابــــط مباشرة من خلال محاكي الأندرويد واختر تطبيق التيك توك، ثم قم بتحميله ولكن قبل ذلك لابد أن تقوم بالدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك

طريقة تسجيل الدخول في التيك توك من خلال الكمبيوتر ويندوز 8

بعد أن تعرفنا على طريق تحميل برنامج التيك توك على الكمبيوتر ويندوز، فيجب أيضًا أن نتحدث على طريقة تسجيل الدخول في تيك توك للكمبيوتر ويندوز.

ولكي تقوم بتسجيل الدخول في التيك توك للكمبيوتر ويندوز، فقم بالتسجيل عن طريق حسابك في جوجل حتى تستطيع أن تقوم بعمليات التنزيل من جوجل بلاي ولابد أن تتم عملية التسجيل من خلال إدخال حسابك الإيميل وكلمة السر الخاصة بك.

وعندما يتم فتح المحاكي سوف تلاحظ وجود تشابه شديد بين وبين جهاز الاندرويد ولهذا لن يكون هناك صعوبة في عملية تحميل التيك توك للكمبيوتر ويندوز، وبعد أن قمت بعملية تثبيت المحاكي وقمت بتسجيل الدخول بحسابك الخاص على جوجل.

فقم بعد ذلك بالبحث عن تطبيق تيك توك هل موجود على متجر جوجل بلاي، ثم قم بتنزيله حتى يتم استخدامه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد أن تقوم بتثبيت التطبيق وتقوم بفتحه سوف تظهر لك واجهة تسجيل الدخول.

فقم بالضغط على تسجيل الدخول وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول عن طريق الإيميل الخاص بك أو عن طريق حساب جوجل أو حساب فيسبوك.

ومن الممكن أيضًا أن يتم تسجيل الدخول عن طريق حساب تيك توك خاص بك مسبقًا وقم بالضغط على زر login الموجود في الأسفل.

وقم باختيار الطريقة التي تريدها في عملية إنشاء حساب جديد في التيك توك بعد أن يتم فتح برنامج التيك توك على جهاز الكمبيوتر سوف تلاحظ أن شكل البرنامج على الكمبيوتر مثل شكله بالضبط على هاتف الأندرويد.

تحميل فيديوهات تيك توك على الكمبيوتر Tik Tok

من الممكن بسهولة أن يتم تحميل فيديو من على تيك توك لجهاز الكمبيوتر فقط قم بالضغط بالماوس ضغطة طويلة وسوف يظهر لك الكثير من الخيارات فقم باختيار حفظ الفيديو منها، كما أن هذا الزر لا يكون متوفر بشكل دائم إلا لو كان صاحب الفيديو قد قام بتوفيره للعامة.

هل يمكن تحميل تيك توك لايت للكمبيوتر

نعم من الممكن أن يتم تحميل تيك توك لايت للكمبيوتر بكل سهولة ولكي يتم ذلك فلابد أن تقوم باتباع الخطوات التالية

يجب أن تقوم بتثبيت محاكي على الكمبيوتر الخاص بك من خلال متجر جوجل بلاي.

ثم قم بالبحث عن برنامج تيك توك لايت وانقر على التثبيت حتى يتم تحميل برنامج تيك توك لايت للكمبيوتر على جهازك.

مميزات تحميل برنامج تيك توك للكمبيوتر

بعد أن تعرفنا على خطوات تحميل تيك توك للكمبيوتر ويندوز فيجب أيضًا أن نتعرف على مميزات تحميل برنامج تيك توك للكمبيوتر حيث يوجد له العديد من المميزات ومنها ما يلي:

هذا التطبيق هو تطبيق مجاني بشكل كامل ولجميع المستخدمين في كل الدول.

هذا البرنامج يمتلك واجهة سهلة وبسيطة في التعامل.

تيك توك للكمبيوتر لا يحتاج لسرعة كبيرة في الإنترنت حتى يتم تشغيله.

لا يحتاج لسرعة كبيرة في الإنترنت حتى يتم تشغيله. تطبيق تيك توك للكمبيوتر ويندوز ليس بطيء ولا يتوقف إطلاقًا بشكل مفاجئ.

ويندوز ليس بطيء ولا يتوقف إطلاقًا بشكل مفاجئ. يوجد في هذا التطبيق خاصية البث المباشر للكمبيوتر فأنت تستطيع أن تقوم بالبث من الكمبيوتر.

عيوب تنزيل تيك توك للكمبيوتر

بعد أن تحدثنا عن خطوات تحميل تيك توك للكمبيوتر ويندوز فيجب أيضًا أن نتحدث عن عيوب تنزيل التيك توك للكمبيوتر وهي كالتالي

هذا التطبيق ليس متوفر باللغة العربية.

تطبيق التيك توك من الممكن أن يسبب الإدمان لدى البعض وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الفيديوهات المختلفة.

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