جامعة جدة تستحدث برامج ماجستير وتقر مبادرة الجيل الربع

المواطن - جدة

ترأس رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، أمس الأحد، الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ التي عقدها المجلس عن بعد عبر برنامج “بلاك بورد” بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات أعضاء مجلس الجامعة وذلك نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وخلال الاجتماع أقر مجلس الجامعة مبادرة الجيل الرابع للتعليم في جامعة جدة، وإقرار مبادرة التسريع الأكاديمي ومبادرة مسارات الموهبة ضمن برنامج تمكين الطلاب الموهوبين والمتفوقين.

كما تم إقرار عددٍ من برامج الدراسات العليا بكليات الجامعة ومنها برنامج الماجستير في الطاقة البديلة المستدامة من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، وبرنامج ماجستير التربية الخاصة المقدم من قسم التربية الخاصة بكلية التربية، وبرنامج الماجستير في المناهج والتدريس المقدم من قسم المناهج والتدريس بكلية التربية، وبرنامج ماجستير التربية في السياسات والنظم التربوية المقدم من قسم إدارة وأصول التربية بكلية التربية، وتم أيضًا إقرار آلية التمديد الاستعانة لعضو هيئة التدريس (سعودي) بعد بلوغه سن التقاعد النظامي، وتعيين أعضاء المجلس العلمي.

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