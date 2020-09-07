جامعة نجران تعلن بدء التسجيل بدورتها المهنية

المواطن - نجران

أعلنت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن بدء التسجيل في الدورات التدريبية المهنية في مرحلتها الأولى، وذلك عبر البوابة الإلكترونية https://edugate.nu.edu.sa/nu/init

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح بن نمران الحارثي أن العمادة بدأت في إطلاق برامجها التدريبية لهذا العام وفق خطط مدروسة ومنهجية لسد احتياجات المجتمع ومؤسساته، وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل معالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي وحرصه على مواصلة الجامعة تكثيف التعاون بما يخدم جميع أفراد المجتمع.

وأبان الدكتور الحارثي أن الدورات التدريبية المهنية في مرحلتها الأولى ستنطلق اعتباراً من العاشر من شهر صفر القادم، وتستمر كل دورة أربعة أيام، وتستهدف منسوبي التعليم.







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