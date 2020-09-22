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جديد كورونا في السعودية بمؤتمر الصحة غدًا
يُكشف عن إجمالي الحالات المحلية والفحوصات

جديد كورونا في السعودية بمؤتمر الصحة غدًا

2020/09/22
الساعة 11:17 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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جديد كورونا في السعودية بمؤتمر الصحة غدًا
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم موضوعات المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد ليوم غدٍ الأربعاء، المقرر إقامته عند الساعة 3:35 مساءً.

ومن المفترض أن يكشف خلال المؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، كما يرد على أبرز الاستفسارات على مركز الاتصال 937، وأيضًا الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويكشف العبدالعالي عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (552) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1185) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد في وقت سابق تراجع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 88%، وكذلك تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%، فيما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 93%.


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