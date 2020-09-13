جوليانو : أُريد البقاء في النصر

المواطن - مروة نبيل

نفى البرازيلي جوليانو الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

جوليانو يؤكد استمراره:

وانتشرت أنباء تُفيد برغبة نادي النصر في الاستغناء عن جوليانو خلال الفترة الحالية، بعد التعاقد مع الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، واستبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وعلق جوليانو على هذه الأنباء قائلًا: “سمعت الكثير من الشائعات التي تقول أنني سأغادر هذا الموسم، ولكن أود التوضيح أنه تبقى في عقدي عام آخر، وأريد البقاء، النادي أيضًا سعيد جدًّا بقراري، وقاموا بإلغاء تأشيرة الخروج بالخطأ”.

وتابع النجم البرازيلي حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “إلى الأصدقاء الذي يستطيعون السفر لقضاء الإجازة، استمتعوا بإجازتكم، أراكم في الرياض بعد بضعة أيام”.

البرازيلي مع النصر:

وكان النجم البرازيلي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من فنربخشة التركي بعقد يمتد لـ3 سنوات في صفقة وصلت قيمتها إلى 10 ملايين يورو.

ويُعتبر صاحب الـ30 عامًا، واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وقدم مستوى مميزًا معه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، والذي أنهاه العالمي في المركز الثاني.







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