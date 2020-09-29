جوليانو يعلن رحيله عن النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن البرازيلي جوليانو دي باولا، قبل قليل، رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسميًا، متمنيًا التوفيق له خلال الفترة المقبلة.

جوليانو يودع النصر

وقال جوليانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ” أود أن أشكر جميع عشاق النصر على عامين من المشاعر العديدة التي عشناها معًا، لقد فزنا بالدوري وكأس السوبر وكان ذلك مذهلًا! لأسباب لا أريد الحديث عنها الآن، سأغادر النصر اليوم”.

وتابع البرازيلي جوليانو حديثه قائلًا: “النصر جزء من مسيرتي وأنا ممتن لإتاحة الفرصة لي لأكون جزءًا من تاريخ النادي”، واختتم تغريدته قائلًا: “أود أن أشكر زملائي في الفريق على كل شيء وأتمنى لهم كل التوفيق”.

وأكدت تقارير أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت قد منحت البرازيلي الضوء الأخضر للرحيل، مشددة على عدم ممانعتها في قبول أي عرض يصل إليه، مع إتاحة الفرصة له للبحث عن نادٍ يشتري عقده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

البرازيلي مع النصر

وكان جوليانو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من فنربخشة التركي بعقد يمتد لـ3 سنوات في صفقة وصلت قيمتها إلى 10 ملايين يورو.

ويُعتبر صاحب الـ30 عامًا، واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وقدم مستوى مميزًا معه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، والذي أنهاه العالمي في المركز الثاني.

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