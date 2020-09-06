المواطن - محمد سمعه

يتنافس كل من الفرنسي بافيتيمبي غوميز والإيطالي سيباستيان جيوفنكو لاعبي الهلال والسوري عمر السومة نجم الأهلي على الفوز بلقب أفضل مهاجم في دوري أبطال آسيا نسخة 2019، وذلك بعد القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد.

غوميز يُنافس سبعة لاعبين

وجاءت القائمة مكونة من: “غوميز، جيوفنكو، السومة، الإيطالي جراتسيانو بيلي لاعب نادي شاندونج الصيني، أكرم عفيف لاعب السد القطري، البرازيلي هالك لاعب نادي شنغهاي الصيني، الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري، الياباني شينزو كوروكي لاعب فريق أوراوا الياباني”.

وكان المهاجم الفرنسي تُوج بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2019، مساهمًا في تتويج الهلال بالبطولة بعدما أحرز 11 هدفًا في نسخة العام الماضي.

وفي وقت سابق، وجّه جماهير نادي الهلال عدة رسائل للنجم سامي الجابر، وذلك بعد لقائه بالمهاجم الفرنسي أمس السبت، عقب مباراة الوحدة في الدوري.

الهلاليون يشكرون سامي الجابر

وحرص الجمهور الهلالي على توجيه عبارات الثناء والتقدير للجابر كونه كان سببًا رئيسيًّا في إحضار غوميز لـ الهلال في صيف 2018 خلال الميركاتو الصيفي من نادي غلطة سراي التركي.

ونجح سامي الجابر وقتها وكان رئيسًا لـ الهلال في التعاقد مع اللاعب الفرنسي، بعد منافسة شرسة من نادي الاتحاد.

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