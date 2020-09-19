حالة واحدة قد تُجبر الهلال على الانسحاب

المواطن - محمد سمعه

كشف القانوني أحمد الأمير، الباحث في اللوائح الرياضية، عن متى يكون قرار الانسحاب إجباريًّا للفرق المشاركة بـ دوري أبطال آسيا، وذلك بعد إصابة 12 لاعبًا من الهلال بفيروس كورونا.

#دوري_أبطال_آسيا2020 📌 مثلما أوضحنا سابقاً ؛ الاصابة بفيروس كرونا ليس سببًا كافياً للتأجيل حتى لو كان عدد لاعبي الفريق المصاب اقل من 13 ! 📌 لن يتم تأجيل دور الـ16 من البطولة وسوف يكون قرار الانسحاب اجباري لمن تقل قائمته عن 13 لاعب pic.twitter.com/VbcfZ8ZHxX — ⚖️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) September 19, 2020

وكتب الأمير عبر حسابه في “تويتر”: “مثلما أوضحنا سابقًا الإصابة بفيروس كورونا ليس سببًا كافيًا للتأجيل، حتى لو كان عدد لاعبي الفريق المصاب أقل من 13، ولن يتم تأجيل دور الـ16 من البطولة وسيكون قرار الانسحاب إجباريًّا لأي فريق تقل قائمته عن 13 لاعبًا”.

12 لاعبًا مصابًا بـ كورونا في الأزرق:

وارتفع عدد المصابين بين نجوم الهلال بفيروس إلى 12 لاعبًا وهم: “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري، نواف العابد، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، نواف الغامدي، عبدالله الجدعاني، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو”.

كما أُصيب كل من سعود كريري مدير الكرة في الأزرق والطبيب نيري أخصائي العلاج الطبيعي.

سعود كريري يكشف التفاصيل وراء إصابة نجوم الهلال بـ كورونا:

وفي وقت سابق، وضح سعود كريري، مدير الكرة بـ الهلال، حقيقة ما تردد عن أن إصابات نجوم الأزرق بفيروس كورونا جاءت نتيجة حضورهم حفل التتويج بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي كان مقامًا في السابع من سبتمبر الجاري.

وقال كريري في فيديو نشره عبر حسابه في Snap Chat: “أحببت توضيح أمر بخصوص تعليق البعض عن أن احتفال لاعبي الأزرق في حفل صغير بالتتويج بالدوري هو السبب وراء انتشار كورونا، الحفل كان في يوم 7 سبتمبر وفي يوم 8 دخلنا المعسكر وأجرينا فحصًا كاملًا على جميع أفراد البعثة المسافرين إلى قطر، وجاءت نتائجهم سلبية ولم يصابوا بكورونا”.

وأضاف كريري في مقطع الفيديو: “الجميع في الهلال كان في إجازة يوم 10 سبتمبر ثم سافرنا إلى الدوحة يوم الجمعة 11 سبتمبر وعند إجراء الفحص في مطار الدوحة، تبين إصابتنا بفيروس كورونا، أريد أن أقول لكم لا أحد يعلم من أين جاء الفيروس؛ لأن الجميع كان سلبي النتيجة في الفحص الذي قبله، نحن أحرص على أنفسنا لأننا لدينا أطفالنا وعائلتنا وبالطبع فيهم كبار بالسن، أمورنا طيبة والموجودين في الفريق حاليًّا فيهم الخير والبركة وأقول لكم لا تقلقوا على فريقكم ولا تنسونا من دعواتكم”.

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