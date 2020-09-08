حريق يلتهم مستودعاً للخيام بحي المناخ بالرياض

المواطن - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، صباح اليوم الثلاثاء، حريقاً اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن مدني الرياض باشر حريقاً اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ ومنع انتقاله للمواقع المجاورة.







شارك الخبر