حساب المواطن يكشف البيانات المطلوب تحديثها حال كنت غير مؤهل

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يجب القيام به عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل والمدة التي يجب أن تستغرقها عملية التحديث.

مدة الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

وقال البرنامج إنه يجب تحديث البيانات وفقًا لسبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات الدالة على ذلك في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ ظهور نتيجة الأهلية مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة الأهلية مجددًا وفي حالة قبول الاعتراض وانطباق معايير البرنامج سيتم صرف الدعم.

ضوابط جديدة

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

شروط استمرارية الدعم

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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