حظر تيك توك ووي تشات في أمريكا رسميًا الأحد

المواطن - متابعة

قررت الولايات المتحدة حظر تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وفي يوليو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستخدم سلطات الطوارئ لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك الأكثر استخدامًا وشعبية في الولايات المتحدة، وهو بالأساس تطبيق لنشر الفيديوهات القصيرة.

وقالت إدارة ترامب إن البلاد تحتاج إلى حظر التطبيق لأن الشركة الصينية المالكة للتطبيق “ByteDance” قد تستخدمه لمراقبة وسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين.

فيما أكد الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا على التهديد الذي يمثله تطبيق تيك توك، وطلب من شركة “ByteDance” الصينية التفاوض على بيع التطبيق لشركة ميكروسوفت (Microsoft) خلال 45 يومًا، أو مواجهة الإيقاف الكامل لأعمال الشركة في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير نشرته رويترز.

وردت شركة “ByteDance” الصينية أن التطبيق يهدف بالأساس لترفيه وإبهاج المستخدمين، وأن الشركة تواجه العديد من التحديات، بما فيها تصاعد التوتر في البيئة الجيوسياسية والصدام بين الثقافات المختلفة وحملات التشويه من الشركات المنافسة مثل فيسبوك.

المزيد

شارك الخبر