حقوق الإنسان: إعفاء المبلغ عن الإيذاء من المسؤولية في حالة واحدة

المواطن - الرياض

حددت هيئة حقوق الإنسان حالة واحدة يُعفى فيها المبلغ عن الإيذاء من المسؤولية.

وأضافت الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن المبلغ حَسَن النية يُعفى من المسؤولية إذا تبين أن واقعة الإيذاء التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء.

وأوضحت الهيئة أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، ويلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات الإيذاء؛ بالمحافظة على سرية المعلومات.

وبينت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء، إلا بشرطين، وهما: موافقة المبلغ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية.

ذات صلة :





المزيد

شارك الخبر