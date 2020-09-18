حمدالله الأفضل بـ مباراة النصر ضد سباهان أصفهان

المواطن - محمد سمعه

تُوج النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، بجائزة رجل مباراة العالمي ضد سباهان أصفهان الإيراني، التي أُقيمت اليوم الجمعة بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” عن اختيار المهاجم المغربي كأفضل لاعب في اللقاء للمرة الثانية على التوالي، حيث صنع الهدف الأول للمدافع عبدالله مادو، وسجل الهدف الثاني في شباك الفريق الإيراني.

حمدالله يقود تشكيل النصر في لقاء سباهان:

وجاء تشكيل العالمي مكونًا من: “برادلي جونز في حراسة المرمى، العبيد ومادو ومايكون والغنام في خط الدفاع، الصليهم وخالد والخيبري في خط الوسط، عبدالرزاق حمدالله وبيتي مارتينيز وعبدالفتاح عسيري بخط الهجوم”.

أما القائمة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “عبدالإله العمري، نواف العقيدي، علي لاجامي، عبدالرحمن الدوسري، مختار علي، عبدالعزيز الدوسري، أيمن يحيى، عوض خميس، فراس البريكان، عبدالفتاح آدم”. العالمي في الصدارة:

وأصبح رصيد العالمي بعد الفوز عشر نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، وبفارق نقطتين عن نادي السد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فريق سباهان عند ثلاث نقاط بالمركز الثالث.

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