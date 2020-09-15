حمدالله الأفضل في مباراة النصر وسيباهان

المواطن - مروة نبيل

تألق مهاجم العالمي، المغربي عبدالرزاق حمدالله، بشكل لافت في مباراة النصر وسيباهان الإيراني التي أُقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

النصر وسيباهان:

ولعب النصر وسيباهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة النصر وسيباهان، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا، فيما ظل الفريق الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

حمدالله يخطف الأنظار:

وأعلن حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اختيار النجم عبدالرزاق حمدالله كأفضل لاعب في مباراة النصر وسيباهان الإيراني، ونشر صورًا متحركة لاحتفاله.

وخطف المهاجم المغربي الأنظار خلال مباراة النصر وسيباهان، حيث شكل خطورة على مرمى الفريق الإيراني طوال أحداث اللقاء، ونجح في تسجيل ثنائية فريقه، بعدما سجل الهدف الأول برأسية مميزة، والثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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