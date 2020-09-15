عبدالرزاق حمدالله يتألق ويهز شباك سيباهان مجددًا

المواطن - مروة نبيل

نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الثاني لفريقه النصر ضد سيباهان الإيراني، مع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة الآسيوية.

عبدالرزاق حمدالله يتألق:

ويلعب النصر ضد سيباهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، بعد استئناف البطولة عقب توقفها طوال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

واستغل عبدالرزاق حمدالله كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية بقدمه لتهز شباك سيباهان الإيراني عند الدقيقة 48، لتصبح النتيجة تقدم النصر بهدفين دون رد.

وكان النجم المغربي قد نجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول في مباراة النصر وسيباهان الإيراني، حيث استغل كرة عرضية مميزة ليلعبها برأسه بشكل مميز ويسجل الهدف الأول.

دوري أبطال آسيا:

وقبل مباراة النصر ضد سيباهان اليوم، يحتل العالمي المركز الثاني في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن السد المتصدر، فيما يقع الفريق الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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