حمدان الشمراني يخضع لجراحة ناجحة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، حمدان الشمراني لعملية جراحية ناجحة، اليوم الخميس.

حمدان الشمراني يخضع لجراحة

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب حمدان الشمراني بعد إجراء العملية الجراحية، وتواجد رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي للاطمئنان عليه.

وأشار حساب الاتحاد الرسمي إلى أن حمدان الشمراني أجرى عملية جراحية في موضع إصابته بالأنف، وتكللت بالنجاح، وأشرف على العملية فريق طبي متخصص في مستشفى الدكتور سليمان فقيه الراعي الرسمي للنادي.

ومن جانبه، تمنى الحائلي الشفاء العاجل للاعب والعودة سريعًا للالتحاق بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم مع زملائه، مثمنًا حرص الشمراني على تأخير إجراء العملية إلى ما بعد انتهاء الموسم، لكي يُشارك مع اللاعبين في المباريات.

الاتحاد يفلت من الهبوط

وكان يُكافح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أنه فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.

المزيد

شارك الخبر