البلوي: أتمنى أن لا يعيش الاتحاد هذه المرحلة مجددًا

المواطن - مروة نبيل

شدد حامد البلوي، المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على صعوبة المرحلة الماضية، متمنيًا أن يعيشها العميد مرة أخرى.

الاتحاد يعيش مرحلة صعبة

وقال حامد البلوي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مرحلة صعبة بكل تفاصيلها أتمنى أن لا يعيشها نادينا مجددًا.. الاستفادة من الماضي أول خطوات النجاح مستقبلًا”.

ورد رئيس مجلس إدارة العميد، أنمار الحائلي على تغريدة البلوي قائلًا: “ووجودك واستمرارك معانا هُو المطلب أنت من الناس القلائل المخلصين والمحبين لهذا الكيان العظيم”.

العميد يفلت من الهبوط

وكان يُكافح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أنه فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.







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