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خالد الغنام يُنافس على لاعب الجولة في آسيا 2020
بعد تألقه خلال مباراة النصر والسد

خالد الغنام يُنافس على لاعب الجولة في آسيا 2020

2020/09/22
الساعة 5:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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خالد الغنام يُنافس على لاعب الجولة في آسيا 2020 الغنام
المواطن - مروة نبيل
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1 8 لاعبين يتنافسون على الأفضل
2 خالد الغنام يخطف الأنظار

يُنافس خالد الغنام على لقب أفضل لاعب في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد تألقه اللافت خلال مباراة فريقه النصر ضد السد القطري.

8 لاعبين يتنافسون على الأفضل

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على اللاعبين المرشحين لأفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2020، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى عصر الخميس المقبل.

ويتواجد في القائمة بجانب خالد الغنام كل من؛ ثنائي الشارقة، ويليتون وكايو، ونجما الشرطة العراقي، مازن فياض وعلي فائز، حارس شباب الأهلي دبي، ماجد ناصر، لاعب سيباهان، مهدي تركمان، ولاعب شهر خودرو، مهدي علي فارمازي.

 

خالد الغنام في دوري ابطال اسيا
الغنام

خالد الغنام يخطف الأنظار

وخطف الغنام الأنظار خلال مباراة النصر ضد السد القطري التي أُقيمت بالأمس وانتهت بالتعادل الإيجابي، حيث نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن خالد الغنام قائلًا: “سجل هدف الفريق في المباراة التي تعادل خلالها مع السد القطري 1-1 ضمن المجموعة الرابعة، وفاز اللاعب في 11 مواجهة فردية، ونجح في 5 مراوغات، وصنع فرصة لزملائه، ليجمع 7.7 نقطة”.


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