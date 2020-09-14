خاميس رودريغيز يخطف الأضواء ضد توتنهام

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز نجم نادي إيفرتون الإنجليزي الجديد، أداءً أكثر من رائع في مباراة توتنهام التي أُقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021.

وكان إيفرتون، نجح في الفوز على فريق توتنهام بهدف دون رد أحرزه اللاعب دومينيك كالفيرت بالدقيقة الخامسة والخمسين من عمر المباراة.

أرقام خاميس رودريغيز في مباراة توتنهام وإيفرتون

ونجح رودريغيز في تقديم خمس تمريرات حاسمة في مباراة توتنهام ضد إيفرتون، كما كان مصدر الخطورة بالنسبة لفريقه الأزرق، وكل هذا وهو يخوض أول مباراة له في الدوري الإنجليزي بعد الانضمام لـ “التوفيز”.

وتمكن رودريغيز من القيام بثلاث محاولات ناجحة في المراوغة خلال المباراة، مما جعل الجميع يُشيد بأدائه وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون أول المشيدين به.

ويسعى رودريغيز للنجاح مع فريق إيفرتون وذلك لتعويض الفترة الصعبة التي قضاها في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، حيث عانى من عدم المشاركة بصورة منتظمة مع النادي الملكي وقت وجود المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

رودريغيز أبدع مع بايرن ميونخ

وكان خاميس رودريغيز لعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع فريق بايرن ميونخ الألماني وخطف الأضواء هناك، لكن البايرن لم يقم بشراء اللاعب بصورة نهائية من نادي ريال مدريد.

وسبق لـ رودريغيز التألق مع المنتخب الكولومبي في مونديال 2014 بالبرازيل حيث نال لقب هداف البطولة برصيد خمسة أهداف، وقاد المنتخب الكولومبي للوصول إلى دور الثمانية في تلك الفترة.







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