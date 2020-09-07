دراسة: مرضى كوفيد-19 يعانون من تلف الرئة لمدة 3 أشهر بعد تعافيهم 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وجدت دراسة أجراها أطباء نمساويون أن مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعانون من تلف في الرئة لمدة 3 أشهر بعد معالجتهم في المستشفيات وذهابهم إلى المنزل.

وطلب باحثون في مؤسسات مختلفة في منطقة تيرولين النمساوية من مرضى فيروس كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفى العودة للتقييم بعد ستة و 12 و 24 أسبوعًا من خروجهم من المستشفى.

ووجدوا أن معظم الناس تتحسن في غضون ستة أسابيع، لكن البعض يظل يعانى من ضيق التنفس والسعال لفترة أطول.

نتائج التقييم الأول

وفي الدراسة يأتي موعد التقييم الأول بعد 6 أسابيع من الخروج من المستشفى، ووجدوا أن أكثر من نصف المرضى يعانون من عرض واحد مستمر وهو ضيق التنفس أو السعال، وأظهرت الأشعة المقطعية تلفًا في الرئة بنسبة 88%.

نتائج التقييم الثاني

ويأتي موعد التقييم الثاني بعد 3 أشهر من الخروج من المستشفى، ولاحظ الباحثون أن الأعراض تحسنت وانخفض تلف الرئة إلى 56%.

نتائج التقييم الثالث

وقال الباحثون إنه من السابق لأوانه الحصول على نتائج من التقييمات في الأسبوع 24.

وقالت الدكتورة سابينا ساهانيك، جزء من الفريق الذي أجرى الدراسة: الأخبار السيئة هي أن الرئة تظل ضعيفة من كوفيد-19 بعد أسبوع من الخروج، والخبر السار هو أن ذلك الضعف يميل إلى التحسن بمرور الوقت، مما يشير إلى أن الرئة لديها آلية لإصلاح نفسها.

تأثير كوفيد-19 على القلب

وفي زيارة التقييم الأول أظهرت فحوصات القلب أن 58.5% من المرضى عانوا من خلل في البطين الأيسر للقلب، لكن أكد الباحثون على أن هذا الخلل يتحسب بمرور الوقت.

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