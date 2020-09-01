دوري محمد بن سلمان.. أجمل 3 أهداف في الجولة الـ28

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

سالم الدوسري 🎶

جيلرمي 🚀

جلال الداودي🎯 — أفضل 3 أهداف في الجولة 28 😍👏⬇️@Altazaj_Fakieh pic.twitter.com/jRIYWikeV3 — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) September 1, 2020

أجمل 3 أهداف:

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي الهلال سالم الدوسري في شباك الحزم، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/ 1، ليتوج الزعيم بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين رسميًا قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ28 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم الفيصلي، جيليرمي، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على الوحدة بثنائية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، جلال الداودي في شباك العدالة على جائزة الأفضل، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

دوري محمد بن سلمان:

وشهدت الجولة الـ28 تحقيق أصحاب الأرض لـ3 انتصارات، مقابل فوز الضيوف في مباراة، وخيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات، وتم تسجيل 22 هدفًا، وحافظ حارس واحد فقط على نظافة شباكه.

وجاءت نتائج الجولة الـ28 كالتالي؛ فوز تعادل العدالة والرائد بهدف لكل منهما، وتعادل ضمك وأبها بنتيجة 2/ 1، ونجح النصر في الفوز على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، واكتسح الهلال فريق الحزم برباعية مقابل هدف.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على نتيجة مباراتي الفتح ضد الاتحاد والأهلي أمام الفيصلي، فيما تمكن الاتفاق من تحقيق الفوز على مضيفه التعاون بهدف نظيف، وتجاوز الفيصلي عقبة الوحدة.







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