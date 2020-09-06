دوري محمد بن سلمان.. ترتيب الفرق حسب نتائجها بعد الاستئناف

المواطن - مروة نبيل

تباين مستوى أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين عقب استئناف النشاط الرياضي مطلع أغسطس الماضي، بعد توقفه منذ شهر مارس بسبب جائحة كورونا.

دوري محمد بن سلمان:

وكشف حساب “دوري بلس” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين حسب النتائج بعد استئناف المسابقة المحلية.

ولعبت الأندية 7 مباريات من دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد عودته، ويتصدر الهلال الترتيب بـ18 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر، ثم الفتح وضمك والرائد برصيد 14 نقطة.

وجاء الاتفاق في المركز السادس بترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الفيصلي والأهلي بـ10 نقاط، وحل الاتحاد عاشرًا برصيد 9 نقاط، يليه أبها بـ8 نقاط.

وتواجد الوحدة بالمركز الـ12 برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، ثم الحزم بـ3 نقاط، يليه العدالة بنقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بعدما فشل في تحقيق أي نقطة منذ استئناف النشاط الرياضي.

الهلال بطل الدوري:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم لصالحه، بعد الفوز على الحزم في الجولة الـ28، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأكد هبوط العدالة والحزم إلى دوري الدرجة الأولى، فيما يتصارع أكثر من فريق على البقاء وسط الكبار الموسم المقبل، حيث يملك الاتحاد والتعاون والفيحاء وضمك 32 نقطة.







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