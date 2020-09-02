رد فعل راموس بعد طلب ميسي مغادرة برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أظهر المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني، رد فعله، وذلك بعد التقارير الصحافية التي تحدثت عن اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي من مغادرة برشلونة الإسباني.

وكان النجم الأرجنتيني طلب الرحيل عن برشلونة بعد خروج البارشا بموسم كارثي لم يُتوج فيه بأي بطولة، كما أعرب البرغوث الأرجنتيني عن رغبته باللعب في مانشستر سيتي وتحت قيادة المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا.

رسالة راموس لـ ميسي:

ونقلت صحيفة أس الإسبانية تصريحات راموس الذي قال: “له الحق في أن يُقرر ويُحدد مصيره، ولكنني أتمنى بقاءه مع برشلونة؛ لأننا نحب الفوز على الأفضل دائمًا”.

وكان ميسي صعد للفريق الكروي الأول بـ برشلونة في عام 2004، ونجح في تحقيق بطولات عديدة مع البارشا مثل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

من ناحية أخرى، رد نادي ليفربول الإنجليزي، بالفترة الحالية على اهتمام فريق برشلونة الإسباني بضم الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت صحيفة “سبورت” الكتالونية تحدثت اليوم الأربعاء عن وجود اهتمام كبير من برشلونة للاعب الهولندي، بعد تألقه مع ليفربول خلال السنوات الـ4 الأخيرة.

عرض برشلونة لضم نجم ليفربول:

وسيكون برشلونة على استعداد لدفع 18 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب الهولندي، وليفربول سيقبل بالعرض خاصة أن النادي الإنجليزي لم يتفاوض مع نجمه الهولندي لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2021.

واهتم برشلونة كثيرًا بالتعاقد مع اللاعب الهولندي لـ ليفربول، وذلك بعد وصول المدرب الهولندي رونالد كومان لتدريب البارشا، بعد إقالة المدرب كيكي سيتين من تدريب الفريق الكتالوني، عقب الخسارة من بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا موسم 2019/ 2020.







شارك الخبر