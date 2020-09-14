رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يُعلن انسحاب الوحدة الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين عن انسحاب نادي الوحدة الإماراتي بشكل رسمي من دوري أبطال آسيا نسخة 2020، وذلك بعد إخفاقه في السفر للعاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أجل استكمال المسابقة.

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” أن اللجنة الفرعية لـ فيروس كورونا في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب قررت اعتبار نتائج الفريق الإماراتي ملغية في البطولة، ومن أجل تفادي أي شكوك، فقد تقرر عدم احتساب أي أهداف أو نقاط من المباريات السابقة التي خاضها الفريق عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة.

الوحدة انتظر الإنصاف من الاتحاد الآسيوي

وفي وقت سابق، وعبّر نادي الوحدة في بيان عبر حسابه في “تويتر” الخميس الماضي أنه انتظر الإنصاف من اللجان المختصة (في الاتحاد الآسيوي) ومراعاة الأسباب الخارجة عن الإرادة والتي حالت خلال اللحظات الأخيرة من الإعداد من السفر لخوض منافسات البطولة”.

الفريق بالكامل وُضع في الحجر الصحي

من جانبه، أصدر مجلس أبو ظبي الرياضي المشرف على النشاطات الرياضية في العاصمة الإماراتية التي ينتمي الوحدة إليها بيانًا أكد فيه عدم قدرة الفريق على استكمال منافسات البطولة بسبب وضع جميع أفراده في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.







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