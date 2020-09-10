الوحدة الإماراتي ينسحب من دوري أبطال آسيا بسبب كورونا

المواطن - واس

قرر نادي الوحدة الإماراتي الانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك قبل استئنافها بسبب إصابة بعض من أفراده بـ فيروس كورونا المُستجد.

الوحدة يوُضح ببيان سبب انسحابه من دوري أبطال آسيا

وعبّر النادي الاماراتي في بيان عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس أنه انتظر الانصاف من اللجان المختصة (في الاتحاد الآسيوي) ومراعاة الأسباب الخارجة عن الإرادة والتي حالت خلال اللحظات الأخيرة من الإعداد من السفر لخوض منافسات البطولة”.

من جانبه، أصدر مجلس أبو ظبي الرياضي المشرف على النشاطات الرياضية في العاصمة الإماراتية التي ينتمي الوحدة إليها بياناً أكد فيه عدم قدرة الفريق على استكمال منافسات البطولة بسبب وضع جميع أفراده في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وقال: “بعد الاشتباه بإصابة بفيروس كوفيد-19 ضمن طاقم نادي الوحدة، تم وضع جميع المخالطين في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً مع إجراء الفحوصات اللازمة وفق البروتوكول المعتمد”.

وتابع” وبناء على ذلك لن يتمكن الفريق والكادر المرافق له من السفر والمشاركة في دوري أبطال آسيا لاستكمال فترة الحجر المتداخلة مع توقيت مباريات البطولة”.

رد الاتحاد الآسيوي على طلب نادي الوحدة

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عدم إمكانية الاستجابة لطلب نادي الوحدة، بعد إبلاغه بعدم قدرته على السفر إلى قطر من أجل استكمال دوري ابطال آسيا.

وتخوض 4 فرق من الإمارات منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية وهي إضافة الى الوحدة، شباب الأهلي والعين والشارقة.

وغادرت بعثة شباب الأهلي اليوم متوجهة إلى الدوحة لخوض المنافسات، في حين أعلن العين والشارقة مغادرتهما غداً.

وتستضيف قطر المباريات المتبقية في البطولة لمنطقة غرب آسيا بنظام التجمع، حيث كان من المقرر أن يخوض الوحدة أولى مبارياته أمام استقلال طهران الإيراني، ضمن منافسات المجموعة الأولى في 14 سبتمبر الحالي.

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