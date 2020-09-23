رسميًّا .. الأهلي يواجه أهلي شباب دبي بدور الـ16

المواطن - محمد سمعه

سيواجه الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، فريق أهلي دبي الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، نسخة عام 2020، وذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الهلال منسحبًا من البطولة.

وجاء بيان الاتحاد الآسيوي كالتالي: “أخفق الأزرق، في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبالتالي تم اعتباره منسحبًا من البطولة”.

الأهلي يصعد في المركز الأول رغم الخسارة من الاستقلال:

وكانت مباراة الأهلي ضد الاستقلال الإيراني انتهت، اليوم الأربعاء، بخسارة الراقي بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط قوي من الفريق الإيراني، الذي نجح في إحراز الهدف الأول في شباك الراقي عبر اللاعب مهدي غايدي بالدقيقة الثلاثين من الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب علي كريمي الهدف الثاني للنادي الإيراني بالدقيقة الثامنة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم استقلال طهران بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول الراقي العودة وإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، ليتمكن فريق الاستقلال من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب شيخ دياباتي بالدقيقة الرابعة والخمسين. الاستقلال يُرافق الراقي لدور ثمن النهائي:

وبعد المباراة، تجمد رصيد الراقي عند ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما أصبح رصيد استقلال طهران 5 نقاط، ليصعد مع الراقي كثاني المجموعة الأولى إلى دور ثمن النهائي.

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