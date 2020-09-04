رسميًّا .. الحزم ثاني الهابطين لـ دوري الدرجة الأولى

المواطن - محمد سمعه

هبط نادي الحزم رسميًّا لـ دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد الخسارة من نادي الشباب بهدف دون رد اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان فريق الشباب سجل الهدف الوحيد له في المباراة عبر اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقة الـ46 من عمر المباراة.

الحزم يلحق بفريق العدالة:

وفشل الفريق الأصفر في إضافة هدف التعادل أو تحقيق الفوز، لتنتهي المباراة بفوز الليث بهدف دون رد، حيث تجمد رصيد الفريق الحزماوي عند 27 نقطة في المركز الـ15 “قبل الأخير” ليلحق بفريق العدالة لـ دوري الدرجة الأولى.

أما رصيد نادي الشباب فأصبح 43 نقطة في المركز السابع.

وخلال مباراة الشباب، نجح فريق الهلال في الفوز على الوحدة بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل النصر مع الاتحاد بهدف لكل فريق، وخسر النادي الأهلي من أبها بثنائية مقابل هدف، بينما فاز ضمك على الاتفاق، وفاز الفتح على التعاون، وفاز الفيحاء على العدالة بثنائية دون رد.







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