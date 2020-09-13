رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح نوفارا بخماسية وديًا

المواطن - محمد سمعه

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي، للفوز وديًا على فريق نوفارا الإيطالي بخماسية دون رد، وذلك في ظل استعدادات البيانكونيري لمباريات الموسم الجديد 2020/2021.

الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ونوفارا

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي اليوفي، حيث تمكن رونالدو من إحراز الهدف الأول للبيانكونيري بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم اليوفي بهدف دون رد.

الشوط الثاني من المباراة

ومع بداية الشوط الثاني من اللقاء، واصل اليوفي ضغطه حتى نجح اللاعب الويلزي أرون رامسي في إضافة الهدف الثاني لفريق السيدة العجوز بالدقيقة الخامسة والخمسين.

وبعد الهدف الثاني بعشر دقائق، أضاف فريق يوفنتوس الهدف الثالث عبر اللاعب الكرواتي ماركو بجاكا بالدقيقة الخامسة والستين، ليفرض اليوفي سيطرته على اللقاء بحثًا عن إحراز مزيد من الأهداف.

ونجح اللاعب بورتانوفا في إضافة الهدفين الرابع والخامس لليوفي بالدقيقتين الـ90 والـ92.

وكان فريق يوفنتوس تُوج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2019/2020 لكنه خسر لقب كأس إيطاليا في المباراة النهائية ضد نابولي، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر ضد فريق ليون الفرنسي.

يذكر أن إدارة اليوفي كانت قررت إقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري وتعيين مواطنه أندريا بيرلو بسبب أداء فريق البيانكونيري معه في الموسم المنصرم.

وسبق لفريق يوفنتوس الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 1985 و 1996.

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