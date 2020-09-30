زيت دابر املا تجربتي

زيت دابر أملا هو زيت يستخدم لعلاج الشعر وحمايته من الهيشان والتجعيد كثير من السيدات قاموا باستخدام زيت دابر املا تجربتي في تطويل الشعر والحصول على لمعان وتقوية الشعر المقصف.

طريقة الحصول على زيت دابر املا

يعتبر زيت دابر أملا من الزيوت الغنية بالفيتامينات للشعر إلى جانب أنه رخيص الثمن يمكن أن تحصلي علية من أي ماركت أو صيدلية كما أن يحتوي زيت دابر أملا على أنواع عديدة وسيذكر لنا موقع المواطن أنواعه والفيتامينات الموجودة بداخله.

مكونات زيت دابر املا

يحتوي زيت دابر أملا على العديد من الزيوت الطبيعية التي يكون لها دور أساسي في علاج الشعر فزيت دابر أملا معروف من ضمن الزيوت التي لا تحتوي على مواد كيميائية تهلك الشعرة.

كما أن زيت دابر أملا يصلح لجميع أنواع الشعر سواء كان الجاف أو الدهني أو المتقصف.

يترك الزيت الشعر ناعمًا غير أنه يقوم بتغذيته ويساعده في الحصول الشعر على طول وكثافة.

يحتوي زيت دابر أملا على نوعان من الزيوت المهمة التي تساعد في تغذية الشعر ومن هذه الزيوت:

الأملج هي مادة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المغذية للشعر حيث تحتوي على الكالسيوم والحديد والفوسفور وفيتامين ب12.

هذه المادة مستخرجة من عشبة هندية تسمى الكشمش الهندي وهي المكون الأساسي في زيت دابر أملا.

تعطي هذه المادة لمعان وانسيابية الشعر.

كما يحتوي زيت دابر أملا على زيت هام من الزيوت الباهظة الثمن فيتميز هذا الزيت بقدرته على تنعيم الشعر وتغذيته هذا الزيت يسمى بزيت الكانولا.

يوجد بزيت دابر أملا العديد من المرطبات التي تجعل الشعر ناعم وطري كما أن هذه المرطبات تساعد في عدم جفاف الشعر وهيشانه.

كما يحتوي زيت دابر أملا على زيت يعتبر من الزيوت المهمة والمعروفة في تغذية الشعر وإعطائه اللمعان والقوة وهو زيت اللوز الذي يتميز بوجود الأوميجا 3 التي تعمل على تغذية الشعر من الجذور إلى الأطراف.

زيت دابر املا تجربتي الناجحة

يوضع زيت دابر أملا بطرق عديدة ومن هذه الطرق

وضع الزيت على شعرك وهو جاف غير مبلل ولا يوجد علية أي كريمات أو زيوت هو يغني عن أي زيت.

عند وضع الزيت على شعرك الجاف دلكيه لفترة ربع ساعة لأن التدليك يساعد على تغذية الدورة الدموية وبالتالي تستفاد الدورة الدموية من الزيت.

زيت دابر املا تجربتي المبهرة

بعد غسلي للشعري بالشامبو الخاص بي قمت بتدليك فروة رأسي بزيت دابر أملا وقمت بتسريحة بمشط خشبي فقد حصلت على نعومة وانسيابية في شعري.

واستخدمت طريقة أخرى حصلت فيها على نتائج مبهرة حيث استخدمته كحمام زيت لشعري قمت بوضع كمية من زيت دابر أملا بعد أن غسلت شعري جيداً بالشامبو الخاص بي.

ثم قمت بارتداء بونيه الشعر أو إذا لم يجد من الممكن أن ترتدي كيسة بلاستيكية على شعرك لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسله بالشامبو الخاص بيكي.

كما يوجد منتج كريم شعر دابر أملا من الممكن أن تستخدميه بديل الزيت فهو يحتوي على رائحة مميزة بديل رائحة الزيت.

يمكنك استخدام دابر أملا بأي طريقة تريديها فاستخدامه قبل الاستحمام مفيد للشعر وبعد الاستحمام أيضًا مفيد.

كرري الاستخدام مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على نتائج مبهرة.

دابر أملا وفوائده

إذا قامت المرأة باستخدام زيت دابر أملا باستمرار وكانت تعاني من مشكله تساقط الشعر يستطيع زيت دابر أملا علاج هذه المشكلة تمامًا لما يحتويه من فيتامينات ومعادن تعمل على تقوية بصيلة الشعر ومنعها من التساقط أو التقصف.

كما أن يمكن للمرأة إذا رغبت في أن تعطي لشعرها اللمعان يمكننها من استخدام زيت دابر أملا إذا كانت تفتقد للمعان الشعر والجفاف بسب الهرمونات أو الرضاعة أو الحمل.

كما أن قد يكون الشعر مجهد بسبب كثرة استعمالالمرأة للصبغات والاستشوار ومكواة الشعر التي تأثر على الشعر بشكل ملحوظ فتجعله مجعد وجاف إلى جانب أنه يتساقط بصورة ملحوظة.

يساعد زيت دابر أملا في زيادة طول وكثافة الشعر حيث أنه يساعد المرأة التي ترغب في أن تطول شعرها لما يحتويه على مادة الأملج التي تقوم بتطويل الشعر.

نظراً لأن الزيت يقوم بتغذية الدورة الدموية وأيضًا يساعد على تغذية بصيلة الشعر فتجد أن الشعر الأبيض قد تأخر في الظهور وهذا بالنسبة للمرأة التي تتداول ومستمرة في استعمال زيت دابر أملا.

أنواع زيت دابر أملا

زيت دابر أملا الذهبي.

زيت دابر أملا الأخضر.

زيت دابر أملا بالياسمين.

زيت دابر أملا للأطفال.

زيت دابر أملا الذهبي

يحتوي زيت دابر أملا الذهبي على الحناء واللوز فيساعدوا على تطويل الشعر ونعومته كما أن الحنة معروفة بفوائدها في تأخير ظهور الشعر الأبيض.

يعالج زيت أملا الذهبي الشعر الجاف ويحميه من الهيشان ويزوده بنسبة رطوبة عالية.

زيت دابر أملا الذهبي خفيف جداً على الشعر يمكنأن لاتغسله بعد الاستخدام.

زيت دابر أملا الأخضر

يحتوي على إكليل الجبل والليمون فيساعد على تنشيط حركة الدورة الدموية للرأس وبالتالي إزالة القشرة كما أن معروف زيت دابر أملا الخضر الأصلي بأنه يجعل الشعر أكثر كثافة.

زيت دابر أملا بالياسمين

يتميز زيت دابر أملا بالياسمين على احتواءه علو زهرة الياسمين التي تعطي الشعر لمعان وتغذي بصيلة الشعر كما أنها تزود الشعر برائحة جميلة فمن مزايا زيت دابر أملا بالياسمين انه الوحيد الذي له رائحة جميلة.

كما أن لزيت دابر أملا ضرر واحد وهو أنه زيت دهني إذا لم تقم بغسله سيؤدي إلى تكوين القشرة وعمل حشرات الشعر.

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