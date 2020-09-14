سالم الدوسري يخطف نجومية مباراة الهلال وباختاكور

المواطن - مروة نبيل

تألّق نجم الزعيم، سالم الدوسري، بشكل لافت في مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، على إستاد الجنوب في الدوحة.

مباراة الهلال وباختاكور:

ولعب الهلال وباختاكور الأوزبكي التي أُقيمت على إستاد الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة الهلال وباختاكور اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم رصيده إلى 9 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، فيما تجمد رصيد الفريق الأوزبكي عند 6 نقاط.

سالم الدوسري:

وأعلن حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اختيار النجم سالم الدوسري كأفضل لاعب في مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي.

وظهر الدوسري بشكل مميز في المباراة، وكان أكثر اللاعبين مراوغة برصيد 5 مراوغات، ونجح في 8 التحامات بالتساوي مع زميله البيروفي أندريه كاريلو، بالإضافة إلى تمريراته الرائعة.







شارك الخبر