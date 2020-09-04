سالم الدوسري يُبدع في الملعب وخارجه

المواطن - مروة نبيل

واصل سالم الدوسري نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم تألقه، ولكن خارج المستطيل الأخضر هذه المرة، وذلك بعد اختياره سفيرًا لجمعية الإعاقة الحركية.

سالم الدوسري يتألق

ويُعد سالم الدوسري واحدًا من أبرز اللاعبين السعوديين في السنوات الأخيرة، حيث يُقدم مستوى مميزًا خلال مشاركاته مع المنتخب الوطني، خاصة في نهائيات كأس العالم 2018، والتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ولعب سالم الدوسري دورًا بارزًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، والتألق في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى مساهمته في الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وخطف صاحب الـ29 عامًا، الأنظار مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُعد أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف برصيد 10 أهداف، حيث هز الشباك 4 مرات، وصنع 6 آخرين، كما أنه صاحب أكبر عدد من المراوغات في البطولة.

الدوسري سفير جمعية الإعاقة الحركية

وخارج الملعب، اُختير الدوسري مؤخرًا كسفير لجمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية”، وتم تكريمه في الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة، وأبدى نجم الهلال إعجابه بالبرامج المقدمة للمستفيدين.

ونشر نجم نادي الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لاختياره، وعلق قائلًا: “سعدت بمنحي لقب سفير لجمعية الإعاقة الحركية “حركية” لأكون قريب جداً من إخواني وأصدقائي الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية”.

وعلق نجم الهلال السابق، نواف التمياط على اختيار الدوسري قائلًا: “بارك الله في خطواتك وجزاك الله خيرًا، هذا ما يبقى للإنسان أشكرك سالم على دورك وتأثيرك خارج الملعب وتسخير شهرتك لصالح المجتمع والقطاع الثالث”.

وكتب نجم الهلال السابق، ياسر القحطاني: “تستاهل يا سالم والله يجزيك ألف خير هذا واجب على كل من أعطاه الله مكانه في المجتمع المشاركة في فعاليات المسؤولية الاجتماعية واللي مثلك كفؤ بأن يكون سفيرًا لمثل هذه الجمعيات”.







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