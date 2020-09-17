سامي الجابر: الهلال يُعاني في النسخة الأسهل من آسيا

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر أن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم يُعاني خلال النسخة الحالية من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

سامي الجابر يؤكد معاناة الهلال

وقال سامي الجابر: “عناصريًا الهلال يعاني في النسخة الأسهل من كأس آسيا والثقة بالله ثم بقدرة الفريق على الظهور بشكل مشرف فإن تحقق المنجز فهو يسجل لزعيم اعتاد تجاوز التحديات لإسعاد مدرجه الفخم”.

وتابع سامي الجابر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وإن هزمت الهلال هذه الظروف القاهرة فالأهم الثقة بأن الهلال قادر لاستعادة قوته لما تبقى من استحقاقات”.

الهلال ضد باختاكور

ويلعب الهلال ضد باختاكور الأوزبكي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، علمًا بأن المباراة الماضية انتهت بفوز الزعيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 9 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، فيما تجمد رصيد الفريق الأوزبكي عند 6 نقاط.

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