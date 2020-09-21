سببان وراء عدم سفر الشلهوب إلى الدوحة

المواطن - محمد سمعه

قرر اللاعب محمد الشلهوب التراجع عن اعتزال كرة القدم، والانضمام لبعثة الهلال في قطر، وذلك بعد وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 15 لاعبًا.

الشلهوب لن يُغادر إلى الدوحة

ولكن خلال الفترة الحالية يُوجد سببين قد يجعلان الشلهوب لا يسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة والانضمام لبعثة أزرق العاصمة.

وأول سبب هو أن فريق الهلال نجح في التأهل لدور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية، عقب التعادل مع فريق شاهرخودرو الإيراني، حيث بعد تأهل الزعيم سيتم التغيير البروتوكول الطبي لـ كورونا، أما السبب الثاني هو اقتراب العديد من لاعبي أزرق العاصمة من العودة للفريق بعد إصابتهم بـ كورونا بالفترة الأخيرة.

وكان حساب دوري بلس في “تويتر” أكد على أن الهلال تراجع عن فكرة الاستعانة بـ محمد الشلهوب بعد ضمان التأهل وعودة العديد من اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة.

3 نجوم من الهلال يتعافون من فيروس كورونا

وقال الناقد الرياضي حمد الصويلحي الناقد ببرناج “الديوانية” والصحافي في صحيفة “الرياضية” عبر حسابه في “تويتر” إن محمد البريك وحمد العبدان سيغادران اليوم الاثنين الحجر الصحي بعد تعافيهما من الفيروس، كما غادر سلمان الفرج الحجر الصحي استعدادًا للعودة لمعسكر الفريق بعد التعافي من الفيروس بحسب الفيديو الذي نشره سعود كريري مدير الكرة عبر Snap Chat.

وكان الهلال نجح في التأهل لدور الـ16 وذلك بعد التعادل السلبي مع نادي شاهر خودرو أمس الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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