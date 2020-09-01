سبب تباين عقوبة السويكت عن لوشيسكو

المواطن - مروة نبيل

أثار تباين العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، عن مدرب فريق الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو حالة من الجدل بين الجماهير.

عقوبة السويكت ولوشيسكو:

وغرمت لجنة الانضباط، السويكت 10 آلاف ريال، لمخالفته المادة 50- 2 من اللائحة، لنشره تصريحًا يتضمن إساءة لمسؤولي مباراته النصر ضد الهلال في قرار غير قابل للاستئناف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقررت اللجنة إيقاف لوشيسكو مباراتين بما في ذلك مواجهة الإيقاف التلقائي في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لإساءته لمسؤول مباراة الهلال والفيصلي.

سبب تباين العقوبة:

وعلق المستشار القانوني فهد بارباع قائلًا: الفرق بين عقوبة رئيس النصر ومدرب الهلال.. عقوبة لوشيسكو إساءة داخل ملعب المباراة.. صفوان كان خارج الملعب.. كان من المفترض تشديد عقوبة رئيس نادي النصر من لجنة الانضباط”.

وتابع فهد بارباع تصريحاته قائلًا: “رئيس نادي يثير الرأي العام في الشارع الرياضي ضد نزاهة الاتحاد السعودي يعاقب بـ10 آلاف.. أتوقع أنهم لا يريدون رئيس نادي النصر أن يستأنف”.

واختتم المستشار القانوني تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “صفوان السويكت قانوني أتوقع أنه درس تصريحه قبل ما يصرح به لذلك صرح عن طريق حسابه”.







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