سبب غياب حمدالله عن مباراة السد ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر استبعاد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله من قائمة العالمي لـ مباراة السد ضد النصر التي تنطلق بعد قليل بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.

تفاصيل إصابة حمدالله بعد مباراة سباهان أصفهان

ولم يتواجد حمدالله في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي وذلك يعود لتعرضه لإصابة خفيفة في العضلة الضامة كان أُصيب بها بعد مباراة سباهان أصفهان الإيراني بالجولة الرابعة من دور المجموعات يوم الجمعة الماضية.

ورغم أن حمدالله شارك بشكل طبيعي في التدريبات بعد مباراة سباهان أصفهان الإيراني، لكن فيتوريا فضّل إراحته للمباراة المهمة في دور الـ16 من البطولة الآسيوية، بعدما ضمن العالمي تأهله إلى هذا الدور.

تشكيل العالمي لـ مباراة السد ضد النصر

وجاء تشكيل العالمي الرئيسي لمباراة السد ضد النصر مكونًا من: ““برادلي جونز، مايكون، سلطان الغنام، عبدالرحمن الدوسري، مختار، أيمن، عبدالفتاح آدم، خالد، الصليهم، عوض خميس، عبدالإله العمري”.

أما القائمة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “أمين بخاري، عمر هوساوي، علي لاجامي، عبدالعزيز العلاوي، أسامة الخلف، سامي النجعي، عبدالعزيز الدوسري، عبدالله الخيبري، بيتي مارتينيز، فراس البريكان”.

وقبل مباراة السد ضد النصر، أعلن سلمان المالك رئيس العالمي الأسبق، اليوم الاثنين عن إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد أن أجرى فحوصات طبية فجر اليوم.

وكتب سلمان المالك عبر حسابه في “تويتر” : “الحمد لله على كل حال، أجريت فحص كورونا فجر اليوم وتبين أنه إيجابي، الله يجعله تكفيرًا وطهورًا ويشفي كل مريض”.

وكان سلمان المالك سبق له وأن ترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكنه خسر سباق الانتخابات لمصلحة عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبق.

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