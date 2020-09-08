سعد بقير يغيب عن مباراة أبها والفيصلي

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب التونسي سعد بقير عن مباراة فريقه أبها ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي؛ بسبب معاناته من الإصابة.

سعد بقير يغيب:

وأشار حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها سعد بقير أثبتت إصابته في مفصل القدم اليسرى، ليغيب على إثرها عن مباراة الفيصلي المقبلة.

ويُعد سعد بقير من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها هذا الموسم، ويُقدم مستوى مميزًا معه، حيث يُعتبر بمثابة نصف قوته الهجومية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي أبها قد تعاقد مع التونسي الدولي صاحب الـ22 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الترجي بعقد يمتد لمدة عامين، قبل أن يُمدد تعاقده مؤخرًا حتى عام 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبها في دوري محمد بن سلمان:

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها نظيره الفيصلي، مساء يوم الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.







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