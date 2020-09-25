‎الرئيسية
جديد الأخبار
سعود الطبية تشهد 20 حالة ولادة في اليوم الوطني 90

سعود الطبية تشهد 20 حالة ولادة في اليوم الوطني 90

2020/09/25
الساعة 11:35 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
57
0
طباعة
سعود الطبية تشهد 20 حالة ولادة في اليوم الوطني 90
المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية أنها استقبلت 20 حالة ولادة في اليوم الوطني الـ90 يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت إلى أن نسبة 75 % من الأطفال المولودين كانت لإناث والنسبة الباقية من نصيب الذكور.

وكانت سعود الطبية قد دعت الجميع إلى التقيد بالاحترازات والإجراءات الوقائية في اليوم الوطني السعودي تحت شعار “كمامتك معك وين ما تروح”.


ذات صلة :
  • 7 أخبار سارة لـ مدرب الأهلي قبل مواجهة شباب أهلي دبي
    •
  • مصر تتسلم 3 متهمين باغتصاب قاصرات في قضية الفيرمونت
    •
  • رسالة جماهير العالمي للفريق بعد مباراة العين والنصر
    •
  • لماذا أمر الملك عبدالعزيز بحبس أحد أبنائه ؟
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :