سعود الطبية تشهد 20 حالة ولادة في اليوم الوطني 90

المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية أنها استقبلت 20 حالة ولادة في اليوم الوطني الـ90 يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت إلى أن نسبة 75 % من الأطفال المولودين كانت لإناث والنسبة الباقية من نصيب الذكور.

وكانت سعود الطبية قد دعت الجميع إلى التقيد بالاحترازات والإجراءات الوقائية في اليوم الوطني السعودي تحت شعار “كمامتك معك وين ما تروح”.

شارك الخبر