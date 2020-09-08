سفيان بن دبكة مستمر مع الفتح حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح، مساء اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد النجم الجزائري سفيان بن دبكة ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

سفيان بن دبكة يُمدد تعاقده:

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب سفيان بن دبكة بعد توقيع عقود لمدة موسمين مقبلين حتى عام 2022، بعد المستوى المميز الذي قدمه، في إطار سعي النادي لتحقيق الاستقرار الفني.

وأُقيمت مراسم توقيع عقود اللاعب صاحب الـ27 عامًا، اليوم، بحضور عضو مجلس إدارة نادي الفتح حسين الجبر، ووكيل أعمال الجزائري، الدكتور صالح اليامي.

وأعرب بن دبكة عن سعادته باستمراره مع الفتح، مبديًا ارتياحه الكبير لما وجده من بيئة جذابة وتعاون من الجميع، واعدًا جماهير الفريق ببذل قصارى جهده لخدمة النادي وتحقيق الأهداف المرجوة.

ابن دبكة مع الفتح:

وكان سفيان بن دبكة قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وظهر بشكل جيد مع الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







شارك الخبر